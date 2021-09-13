نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية لقاءً عن بعد بعنوان (عودة آمنة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية)، بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعده للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، وعدد من مديري ومديرات المدارس. ويأتي هذا اللقاء من أجل تفعيل مهارات التعامل مع برنامج توكلنا ويب، وتطبيق توكلنا، وتقييم استعدادية المدرسة، وآلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة في المدارس، وآلية التعامل مع غير المحصنين (المعلمين والموظفين)، وآلية التعامل مع غير المحصنين الطلاب والطالبات. وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن المملكة العربية السعودية كانت نموذجاً يحتذى بها في مواجهة جائحة كورونا، مضيفاً أنه في الجانب التعليمي يفخر الجميع بمنسوبي التعليم ودورهم الكبير في التعليم عن بعد وفي التعليم الحضوري، لامتلاكهم المهارات العالية في جميع البرامج المنفذة سواء كانت وقائية أو تعليمية، مبيناً أنه في الوقت الحالي يتم الاهتمام بالطالب الموجود خارج أسوار المدرسة فهو مسؤولية الجميع بدءاً من قيادات التعليم إلى منسوبي المدرسة، وذلك في تقديم المعلمين والمعلمات الدروس المتزامنة بقدرة وكفاءة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تمكين المعلمين والمعلمات من التواصل المستمر مع الطلاب والطالبات خارج أسوار المدرسة، عبر رفع الدروس اليومية والواجبات على منصة مدرستي، لافتاً إلى أنه يجري التعامل مع ما يظهر من إشكالات في الدخول للمنصة في حينه من خلال فريق الدعم الفني والتقني الموجود بإدارة التعليم أو بمكاتب التعليم أو في لجنة الدعم الفني الموجودة في المدراس، منوهاً إلى دور مديري ومديرات المدارس في الحرص على متابعة الطلاب والطالبات وسير عمليتهم التعليمية في التعليم عن بعد، مع تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي والاحترازات لدى المدارس التي لديها تعليم حضوري. وأكد اللهيبي وجود زيارات تقييمية للوضع الصحي في المدارس من خلال الصحة العامة بالشؤون الصحية بصحة الطائف، وفي ما يتعلق بتطبيق توكلنا هناك خدمة موجودة لدى (مدير التعليم، مديرو مكاتب التعليم، مديري المدارس)، وذلك بالاطلاع على الحالة الصحية لجميع منسوبي المدارس المحصنين بجرعة واحدة أو المحصنين بجرعتين، مشدداً على الرفع بمنسوبي المدارس المحصنين بجرعة واحدة، ولا يتم الدخول للمدرسة إلا من كان محصناً بجرعتين، مع الالتزام بتفعيل التجمع الصحي في المدارس.