نسبت التلفزة الحكومية الصينية أمس، إلى أمين الحزب الشيوعي الصيني في مجموعة الشركة الصينية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (ساينوفارم) جو جينغجن قوله، إن الشركة طورت لقاحاً يستهدف بوجه الخصوص سلالتي بيتا (الجنوب أفريقية) ودلتا (الهندية) المتحورتين وراثياً. وكشف أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لهذا اللقاح تمت بنجاح.



وفي شأن ذي صلة؛ رجح مسؤولين صحيين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من المحتمل أن يتم بحلول نهاية أكتوبر القادم إقرار استخدام لقاح فايزر-بيونتك لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.



ويتوقف هذا الجدول الزمني على التوقعات بأن تتمكن شركا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية من تقديم بيانات تجارب سريرية كافية لمنحهما الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحهما على تلك الفئة العمرية بحلول نهاية سبتمبر الجاري.



ويمكن لهيئة الغذاء والدواء أن تتخذ قرارها في الشأن في غضون ثلاثة أسابيع من تسلمها البيانات السريرية المطلوبة.