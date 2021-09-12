بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 61584 مستفيداً خلال شهر أغسطس 2021.وجرى فرز 13140 طفلاً، وتقديم العلاج لـ1230 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 2052 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ1603 أطفال لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 7166 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ1640 مستفيدة، فيما حصلت 9170 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 19895 مراجعة من أنشطة التوعية و5688 من ركن المشورة.يأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارا لمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للتخفيف من معاناته.