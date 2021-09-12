عقدت لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون اجتماعها السابع عشر، عبر الاتصال المرئي.وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ41، ومضامين البيان الختامي والإعلان الصادر عنه، ومن أهم هذه البنود تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك، والرؤية المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تعزيز العمل المشترك في مجال العمل الإنساني والإغاثي، والتقارير المعدة من قبلها حول جهود دول المجلس لمكافحة جائحة كورونا.وصدر خلال الاجتماع عدد من القرارات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في مجال العمل الإنساني والإغاثي.