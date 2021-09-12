تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من التدخل وإنقاذ حياة مواطنة ثلاثينية حامل في شهرها السابع منومة في مستشفى محافظة ضباء، بعد إصابتها بفايروس «كورونا»، ودخولها في مرحلة صحية حرجة.

وأوضح الفريق الطبي أن المواطنة ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين، ما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين، وعلى الفور انتقل الفريق الطبي من تبوك إلى ضباء، حيث تم مباشرة الحالة وإنقاذها باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو)، للمحافظة على حياتها وحياة الجنين، كما تم إعطاؤها العلاجات اللازمة في مثل هذه الحالات، الأمر الذي ساعد في استقرار حالتها الصحية، ومن ثم قام الفريق الطبي بالإشراف على نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لمتابعة حالتها الصحية.

يذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى (إيكمو) تستخدم في مستشفى الملك فهد التخصصي والوحيد على مستوى مستشفيات منطقة تبوك، كون المستشفى خاص بحالات كورونا ويعتمد هذه التقنية كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي، خصوصا الناتجة عن الالتهابات الفايروسية، وهي معقدة وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج فريقا طبيا متكاملا وتجهيزات خاصة.