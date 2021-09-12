حطمت الطفلة السعودية فجر الأحمري (8 سنوات) رقما قياسيا جديدا في مجال الغوص بالمياه المفتوحة كونها أول وأصغر طفلة سعودية بهذا العمر تدخل مجال الغوص تحت الأعماق، وهي تحمل رسالة شكر للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نيابة عن المرأة السعودية بهذا الوطن، وذلك بعد أن تم توفير كافة الفرص لهن في شتى المجالات لخدمة المجتمع من خلال العمل بالمؤسسات الحكومية وقطاعات الدولة وقيادة السيارة وغيرها من المجالات الكفيلة بحياة كريمة. كما نقلت الطفلة فجر رسالة عفوية شفهية لجميع النساء بدعمها لتواصل مسيرتها الرياضية في مجال الغوص، وذكرت أن الفضل بعد الله يعود لقدوتها في مجال الغوص شقيقها الغواص الأصغر عربياً (بتال) الذي سبقها وحقق اللقب بعمر 5 سنوات وساهم بتشجيعها وتدريبها لخوض هذه التجربة، وكذلك للأكاديميات الرياضية العسكرية بتبوك التي فتحت المجال لتدريبها وزميلاتها بالأكاديميات، ولمدربهم نايل العمراني الذي سطر الإبداع في إيصال المعلومات الدقيقة والمهارات المتقنة بكل سهولة إليهم، وللكابتن موسى مشيخي مدرب الغوص والفري دايف وكافة المرافقين برحلة التدريب والغوص. وقد شاركت هي والبطل بتال فرحة الوطن بعيده 91 بلوحة تحمل صورة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ورفعا راية التوحيد بالأعماق، وأكدت الغواصة فجر أنها ستواصل الجد والاجتهاد في الوصول للأرقام القياسية والمشاركة بالمنافسات سواء محليا أو خارجيا بهدف رفع الراية الخضراء خفاقة وإثبات بأن المرأة السعودية ناجحة متى ما وجدت الدعم والتشجيع بكافة المجالات.