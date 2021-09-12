عقدت اللجنة العليا المعنية بوضع كافة التدابير لضمان العودة الآمنة للدراسة حضوريًا بجامعة الإمام عبدالرحمن اليوم (الأحد) اجتماعها الخامس، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، ومستشار الرئيس الدكتور فهد المهنا، وبقية الأعضاء من العمداء ومديري العموم. ووقف الاجتماع على ما تم تنفيذه من توصيات، وسير تنفيذ خطط العودة بعد استئنافها حضوريا.

كما ناقشت اللجنة جهود الجامعة في استكمال التحصين الكامل لمنسوبيها من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة، بما يضمن سلامتهم وسير الحركة التعليمية على أكمل وجه، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة بإلزامية حصول الجميع على كامل جرعات لقـاح كورونا، باعتباره شرطا أساسيا للدخول إلى المرافق التعليمية وعلى مستوى جميع المراحل الدراسية، إذ لن يتمكن من الدخول إلى مقرات الجامعة أو قاعات الدراسة إلا من استكمل الجرعتين.

وأكدت اللجنة حرص الجامعة على بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن، وأهمها نظام (طمنا) الإلكتروني الذي أطلقته الجامعة لمتابعة حالة تحصين منسوبيها، كما يُعنى بإصدار التقارير الخاصة بنسب التحصين بالتعاون مع مركز لقاحات كورونا التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بالجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة تحصين الكادر التعليمي والإداري بجرعتين قد وصلت في الجامعة إلى 96.6%، في حين أن نسبة تحصين طلبة الجامعة قد وصلت إلى 97.2% والعمل جار للوصول إلى التحصين الكامل.

ووقفت اللجنة في اجتماعها على ما تم إنجازه في النواحي الإدارية واللوجستية وما خلصت إليه تقارير الزيارات التفقدية المستمرة؛ لضمان الجاهزية الدائمة لمباني ومرافق الجامعة وتحقيق الانسيابية المطلوبة لحركة الدخول والخروج في ظل الإجراءات الصارمة لمنع التزاحم وتطبيق الفحص المبدئي وما صاحب ذلك من جهود تثقيفية متعددة الوسائل لرفع مستوى الوعي والالتزام بالواجب الوطني تجاه صحة وسلامة المجتمع وأفراده.