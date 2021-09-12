بهدف رصد ومعالجة التشوهات والعشوائيات وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية تحسين المشهد الحضري، رصدت الفرق التطوعية المكونة من 30 متطوعا مشاركين في رصد التشوهات البصرية في صبيا 223 ملاحظة مرتبطة بعناصر الأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية التي حُددت في المواقع الرئيسية والفرعية.

وفي السياق، أوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري أن الفرق التطوعية المشاركة في رصد التشوهات البصرية بصبيا عبر المسارات التي حُددت بهدف مركزية المعالجة رصدت 223 ملاحظة مرتبطة بالتشوهات البصرية وضمن العناصر الخمسة المتمثلة في «النظافة العامة، حفر الشوارع، الأرصفة المتهالكة، أعمدة الإنارة، والحواجز الخرسانية».

وأشار الدغريري إلى أن البلدية استقبلت تلك الملاحظات وأدرجتها ضمن مسار المتابعة اليومية لمعالجتها وفق الاختصاص، والوقوف الفوري على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو من خلال ما يتم إرساله من قبل المتطوعين.

وأشاد المهندس الدغريري بالدور التكاملي الذي يستهدف رفع وتيرة العمل الميداني، منوها إلى ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.