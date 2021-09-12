استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال شهر أغسطس الماضي، 635 عيّنة من الأغذية المختلفة؛ بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية، فيما بلغ عدد العينات المطابقة 445 عينة بنسبة 70%، وعدد العينات غير المطابقة 190 بنسبة 30%، منها 465 عيّنة من العسل تم فحصها، ووصلت نسبة العيّنات المتطابقة فيها إلى 75%، ونسبة العيّنات غير المتطابقة نحو 25%، فيما بلغ عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي 167 عينة، ونسبة العينات المطابقة 56%، أما نسبة العينات غير المطابقة كانت 44%.