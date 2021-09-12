قدم مركز اللقاح بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، مشاركة مميزة استهدف فيها النزلاء والنزيلات والعاملين في «السجن العام بمحافظة الطائف» التي من خلالها تم تطعيمهم ضد فايروس كورونا. وأشار المتحدث باسم الشؤون الصحية سراج الحميدان إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطط متكاملة، بالتعاون مع إدارة السجن العام، حرصاً على سلامة النزلاء والنزيلات والعاملين. موضحاً أن المستشفى قام بتجهيز أكثر من فريق من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم اللقاح حرصاً منه على المشاركة مع بقية المرافق الصحية في خدمة هذه الفئة. مؤكداً أن فرق العمل أنجزت المهمة كاملة على الوجه المطلوب. وأعرب الحميدان عن شكره وتقديره لإدارة السجن العام على دعمها ومساندتها للفرق الطبية حتى اكتمال مهمتها بنجاح. وكان المستشفى قد قام بالعديد من المبادرات والمشاركات المتنوعة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه.