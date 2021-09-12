اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المُكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 تحت شعار «هي دار لنا»، الذي سينفذ في جميع مدارس المنطقة في الفترة من 19-2 إلى 22-2-1443هـ.

وأكد مدير التعليم المكلف على أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله يأتي ترسيخاً لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقاً للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيراً بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقاً من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة 2030 ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب ومشرف المشروع الدكتور عبدالله الحارثي أن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني تتضمن قيام جميع المدارس بإعداد وتنفيذ فعاليات الاحتفاء والأنشطة والمسابقات الطلابية والتطوعية سواء كانت عن بعد أو حضورياً، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات المعتمدة، وإشراك أسر الطلاب والطالبات في تنفيذ فعاليات الاحتفاء. مشيراً إلى أن الاحتفال في المدارس سيكون عن بُعد للمرحلة الابتدائية، وحضورياً للمرحلة المتوسطة والثانوية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية.