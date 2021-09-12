احتفلت الدنمارك أمس الأول بـ«يوم الحرية»، بعدما أعلنت رئيسة وزرائها ميتي فريدريكسن إلغاء جميع القيود الصحية المتعلقة بمكافحة الوباء العالمي، قائلة إن كوفيد-19 لم يعد يمثل تهديداً للمجتمع. وعزت الفضل في ذلك إلى اللقاحات المضادة لكوفيد. وشمل التحرير إلغاء شرط إبراز شهادة تطعيم لدخول الملاهي الليلية، الذي كان قد فرض في مارس 2021. ولم يعد من السهل رؤية شخص يرتدي كمامة في كوبنهاغن أمس. وحضر أمس 20 ألف شخص حفلة غنائية كبيرة في العاصمة الدنماركية. وهو العدد الأكبر من نوعه في القارة الأوروبية. ونجحت الدنمارك في تطعيم 73% من سكانها البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة. وتقول السلطات إنها قامت بتحصين 96% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وكانت الدنمارك ألغت معظم التدابير الوقائية في أول سبتمبر الجاري، باستثناء شرط إبراز شهادة التطعيم عند دخول الملاهي الليلية.