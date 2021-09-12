بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتكلفة 5.500 مليون دولار، دشن مكتب الصحة العامة والسكان اليمني بمحافظة مأرب أمس (السبت)، مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية، الذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث في ثماني محافظات يمنية.وأوضح نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون الفنية الدكتور أحمد العبادي، أن 9 فرق طبية تضم 63 طبياً وعاملاً وعاملة صحياً في تسع عيادات متنقلة، ستتوجه لتقديم الخدمات الطبية لـ202 ألف مستهدف من النازحين والمواطنين في مديريتي المدينة والوادي في مأرب، مبيناً أن الخدمات تشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية المجانية وإحالة المرضى ذوي الحالات الخاصة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التكاملية. من جهته، بين مدير الجمعية الدولية الدكتور عبدالكريم الوتيري، أن المشروع الذي ينفذ على مدى ثمانية أشهر، يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية ومكافحة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات في المحافظات الثماني المستهدفة. وأشار إلى أن المشروع الذي ينفذه 432 طبياً وعاملاً وعاملة يستهدف مليونين و400 ألف مستفيد، مثمنا الدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي في اليمن.