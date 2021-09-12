أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد لـ«عكاظ» قدوم المعتمرين من مختلف الدول؛ طبقا للاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بنموذج العمرة الآمنة، وأن عدد تأشيرات المعتمرين القادمين من الخارج في شهر محرم بلغ ستة آلاف تأشيرة من مختلف الدول. وأن الوزارة تحرص على جودة الخدمات التي تقدمها شركات العمرة السعودية للمعتمرين وتطبيق كافة الاحترازات في السكن والنقل والتفويج حسب المدد الزمنية لحجز مواعيد العمرة والصلوات. وحثت وزارة الحج ضيوف الرحمن القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تسجيل لقاحات فايروس كورونا في منصة (مقيم) قبل القدوم بـ٧٢ ساعة وتحميل تطبيق توكلنا والتسجيل فيه للحصول على تصاريح العمرة والصلوات والزيارة بشكل سهل حسب الأوقات التي يختارها المعتمر.