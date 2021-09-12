يبدأ طلاب وطالبات ومعلمو ومعلمات التعليم العام بالمملكة التمتع بأول إجازة مدرسية مطولة خلال العام الدراسي الجديد التي ستبدأ من يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر صفر الجاري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91. وستشمل الإجازة أيام الأربعاء والخميس ومعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، وتعد هذه الإجازة من الإجازات المطولة التي تضمنها التقويم الدراسي بعد اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة من وزارة التعليم. من جانب آخر، شددت وزارة التعليم على كافة المدارس بالمرحلتين المتوسطة والثانوية على البدء برصد غياب الطلاب والطالبات اعتبارًا من اليوم (الأحد) في نظام نور، ممن لم يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا من الفئة العمرية من 12 عامًا فما فوق، بعد أن أمهلت الوزارة الطلبة فترة أسبوعين منذ بداية العام الدراسي التي بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر محرم الماضي.