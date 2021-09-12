نجح الأمن الأردني في القبض على مهرب مخدرات حاول تهريب 500 ألف حبة مخدرة للسعودية عبر إطعام أغنام حبوب كبتاجون داخل أنابيب بلاستيكية.وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردن العقيد عامر السرطاوي لـ«عكاظ»، إلقاء القبض على المهرب المشتبه به وجارٍ البحث عن شريك تورط معه في المحاولة.وطبقا للتفاصيل التي كشفها المتحدث الإعلامي الأردني لـ«عكاظ»، أنه قبل نحو شهرين وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن وتم تحديد المركبة وضبطها محملة بعدد من الخراف وبفحص إحدى الأغنام تبين أنها استُخدمت لتهريب المواد المخدرة بعد أن أُطعمت أنابيب بلاستيكية تحوي كمية من الحبوب المخدرة. وعقب ذلك تم فحص كل الخراف المحملة في الشاحنة وعددها 300 وتم التعامل معها وإخراج نحو 500 ألف حبة مخدرة من داخل أحشائها.وأكد المتحدث الإعلامي أنه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية وجرى التعميم عنهما، وألقي القبض على أحدهما وجار ملاحقة الآخر.