علمت «عكاظ» أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز سيضع حجر أساس أكبر مشروع استثماري تشهده المنطقة في تاريخها خلال يومين، بحضور عدد من مسؤولي وزارتي السياحة والشؤون البلدية والقروية وصندوق الاستثمارات.وبحسب مصدر بلدي، يمتد المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع، ويقع بالقُرب من غابة رغدان، ويموله صندوق التنمية السياحية، وتبلغ كلفة المشروع نصف مليار ريال، ومدة التنفيذ خمسة أعوام، ويضم مبنى فندقيا فئة خمسة نجوم، وشاليهات، وملاعب، ومسابح، ومركز تسوّق، ومطاعم، ومقاهي.ووقعت أمانة منطقة الباحة عقداً مع المستثمرين لمدة 50 عاماً، وبإيجار سنوي يفوق 3.5 مليون ريال.