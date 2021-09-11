يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غدًا (الأحد) وفد المملكة المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني) بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.

من جانبه أوضح وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن الملتقى الذي يستمر يومين، يأتي امتداداً للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية في كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية، لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المصاحبة له.