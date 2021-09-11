في كل مرة يتوهمون أنهم قادرون على تجاوز الحدود السعودية لتنفيذ مآربهم بإغراق البلاد بالمخدرات وتدمير النشء، فلم يتركوا أحشاء الخراف ولا صناديق الفواكه إلا أن اليقظة والتحرك في الوقت المناسب لهم بالمرصاد لوأد نياتهم الخبيثة، فهناك عيون لا تنام تحرس أمن المملكة وتسقط كل معتد، أفشلت خطط عصابات حزب الله التي تقف خلف أكثر عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية عبر وسطائها في العالم. وكشفت الأجهزة الأمنية ألاعيبهم في الحدود الشمالية، فتم حظر كل وسيلة استخدموها، ليفروا بمخططاتهم إلى ماليزيا ونيجيريا والبرازيل وسلوفاكيا، أملاً في رسم مخططات جديدة لتهريب السموم.المحاولات اليائسة كشفت عنها وزارة الداخلية التي أعلنت إحباط عملية تهريب نحو نصف مليون قرص من الإمفيتامين إلى المملكة، واتهمت «حزب الله» بالوقوف وراءها.وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب: «المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي تهريب 451807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة».فيما أوضحت البيانات الإعلامية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجمارك السعودية إصرار العصابات الإجرامية على إدخال المخدرات إلى المملكة باستخدام أساليب تمويهية بتخبئتها داخل شحنات الخضار والفواكه ووسط إطارات المركبات والشاحنات وصولًا للتجارة الدولية عبر دول وسيطة.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت من إحباط 4 محاولات لتهريب 1.121.722 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.وأوضحت أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112810 حبات كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن «عجّانات منزلية» وردت للمملكة عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80 ألف حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في «طرد بريدي» يحتوي على «فلاتر لتنقية المياه».وأضافت الهيئة أن جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917636 حبة كبتاجون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهماتها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.حزب الله الإرهابي تمرس في محاولات تهريب شحنات المخدرات إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار، ليتحول أخيرا لاستخدام التمرير عبر دول جديدة كماليزيا وسلوفاكيا، فتورط حزب الله في تجارة المخدرات عبر عصاباتها، فتجارة المخدرات من أهم الموارد المالية للمليشيا اللبنانية ومن أبرزها حبوب الكبتاجون التي موّلت خزائن «حزب الله» بمئات ملايين الدولارات، فهي تمد خزينة الحزب بأكثر من 70% من قيمة إيراداته المالية.وتتوزع مصانعها بمنطقة عكّار شرق لبنان، والشمال بالقرب من منطقة العريضة، إضافة للجنوب اللبناني، وتنشط بتلك المناطق كذلك زراعة الحشائش المخدرة التي بعضها يُستخدم لصناعة الحبوب، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله، كما تنتشر بمنطقة القلمون الغربي في سوريا وتل كلخ والقصير، إضافة لريف حمص ووادي بردى، وهذه المناطق خاضعة لمليشيات طائفية مرتبطة بحزب الله اللبناني وتنفذ أوامر الحزب الإجرامية، التي كشفت عنها السلطات الأمنية في لبنان، في ما وصفته بأضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخها؛ بإحباط تصدير 25 طنًّا من الحشيش المخدر عبر مرفأ بيروت، كانت متجهة إلى إحدى الدول الأفريقية.وحول حزب الله لبنان إلى جسر دولي للمخدرات، يتم عبر أراضيها مرور شحنات المخدرات فاستخدمت أراضيها وموانئها وحدودها منفذا لتجارة حزب الله في المخدرات.