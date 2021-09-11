أحبطت بلدية الجنوب الفرعية تعديات على أراض حكومية بحي الهدى وأزالت إحداثات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت 2400 متر مربع تقريباً، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة شملت إزالة «أحواش» قيد الإنشاء بحي الهدى «الفيصل الشعبي» مقامة بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.