شددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) على محافظاتها على سرية معلومات المُبلّغين عن شبهات الفساد، وعدم تضرر أي مبلّغ بسبب بلاغه، داعية إلى الإبلاغ عن شبهات الفساد أو قصور الخدمات أو إجراءات العمل أو تعثر المشاريع عبر أي من الوسائل التالية: الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس رقم 0114420057.

وأكدت أنه يمكن للمبلّغ تقديم ما لديه من معلومات عن وقائع الفساد دون الحاجة للإفصاح عن الاسم، بشرط أن تكون المعلومات المقدمة قابلة للبحث والتتبع، وبحيث تتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وبإمكان المبلّغ الاستفسار عن بلاغه من خلال الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 0112644444 خلال أوقات العمل الرسمي.

وتستقبل الهيئة البلاغات المقدمة إليها عن شبهات الفساد المالي والإداري، والجهات المشمولة باختصاصاتها هي: الجهات العامة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت خلال الأيام الماضية مباشرتها لعدد من قضايا الفساد المالي والإداري لعشرات المواطنين والمقيمين، منهم ضباط وموظفون في عدد من الوزارات والجهات، تجاوزت فيها المبالغ المالية 340.5 مليون ريال، فيما باشرت «نزاهة» خلال شهر محرم 1443 اختصاصاتها ومهماتها من خلال التحقيق مع 748 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 282 مواطنا ومقيما، منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحج والعمرة، النقل والخدمات اللوجستية) وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، مفيدة بأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.