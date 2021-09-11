أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/1/25 الموافق 2021/9/2 حتى 1443/2/1 الموافق 2021/9/8، عن ضبط 17,598 مخالفاً، منهم 6594 مخالفاً لنظام الإقامة، و9229 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1775 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 202 شخص، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كذلك تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 83,118 وافداً مخالفاً، منهم 71,456 رجلاً، و11,662 امرأة، فيما تمت إحالة 65,186 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3227 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9421 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.