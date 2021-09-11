تمكن الأمن الأردني من القبض على مهرب حاول تهريب 500 ألف حبة مخدرة إلى السعودية، عبر إطعام مواشي أغنام حبوب كبتاجون داخل أنابيب بلاستيكية.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردن العقيد عامر السرطاوي لـ«عكاظ» أنه وقبل نحو شهرين وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة مركبة شحن حيث حُددت وضُبطت وكانت محملة بكمية من الخراف وبفحص أحدها تبين أنه استُخدم لتهريب المواد المخدرة بعد أن أُطعمت أنابيب بلاستيكية تحوي كمية من الحبوب المخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم فحص الخراف كافة التي كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300 خروف وتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 ألف حبة مخدرة من داخل أحشائها.

وأكد السرطاوي أنه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية تم التوصل لأحدهما وأُلقي القبض عليه وما زال البحث جارياً عن المتورط الثاني.