أطلقت عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل خدمة إلكترونية جديدة على بطاقات منسوبي الجامعة تتيح السماح بتقديم خدمات رقمية من خلال البطاقة التي جرى تطويرها لتنضم إلى منظومة الخدمات الإلكترونية في الجامعة والمستشفى الجامعي.

من جانبه، ذكر عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد بن عدنان العيسى أن العمادة وضعت أمامها عددا من الخطط التي من شأنها أن تقدم خدمات إلكترونية لكافة منسوبي الجامعة الأمر الذي تسعى من خلاله إلى أن يكون التعامل وخدمة منسوبي الجامعة إلكترونيا بشكل كامل ضمن منظومة العمل التي تتميز بها الجامعة في ظل التطور التقني المتسارع.

وأضاف العيسى أن الخدمة التي أطلقتها العمادة هي خدمة «بطاقتي الرقمية» حيث كانت الجامعة سباقة في إطلاق هذه الخدمة على مستوى القطاعات، وتُمكن منسوبي الجامعة من استخدام البطاقة الرقمية بواسطة التطبيق الإلكتروني بصفتها وثيقة معتمدة رسميا داخل أروقة الجامعة حيث جرى تطويرها مؤخرا لتتيح العديد من المزايا والخدمات الرقمية.