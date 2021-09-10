بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين، في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث يفغيني زينيتشيف.

وقال الملك المفدى: «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين، في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث يفغيني زينيتشيف.

وقال ولي العهد: «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».