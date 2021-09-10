أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنها تعمل دوما لتطوير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات بما يحقق الجودة الأكاديمية، وبما ينمّي المعرفة، ويطوّر المهارات، ويعزّز القيم الإسلامية، ويصقل الشخصية السعودية المعتدلة.

وقال المتحدث باسم الجامعة الدكتور غنام المريخي إن الجامعة في عملية تطوير مستمر؛ تلبيةً لتطلعات ولاة الأمر، وإسهاماً منها في تحقيق رؤية السعودية 2030، وإضافةً إلى ذلك فإنَّ الجامعة تتقبل النقد البناء والهادف الذي يحقق المصلحة العامة، وتراجع ما يتخذ من قرارات وإجراءات، وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة، والجودة الأكاديمية بما يتوافق مع رسالتها وأهدافها وقيمها الإسلامية الرفيعة.

وأضاف: «بالإمكان إرسال الملحوظات والمقترحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني، والوسائل الأخرى المعلنة على موقع الجامعة».