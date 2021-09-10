كشفت وزارة الصحة جميع الجوانب المتعلقة بإمكانية تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في حال الإصابة بعدوى الفايروس سواء قبل أو بعد التطعيم أو بين الجرعتين، أو في حال المخالطة لحالة إصابة مؤكدة.

ففي حال الإصابة بكورونا قبل التطعيم، أعلنت «الصحة» أنه ينبغي حصول المتعافين على جرعتين من اللقاح، إذ يمكن الحصول على الجرعة الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة بمتحورات الفيروس، وتكون بعد مرور 3 أسابيع من الجرعة الأولى.

وفي حال الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى، فيمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، أما عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعتين أكدت «الصحة» أنه لا يتطلب أخذ اللقاح مرة أخرى، وذلك بحسب التوصيات الحالية.

وفي ما يخص تلقي التطعيم في حال المخالطة، أفادت «الصحة» بأنه وبشكل عام، يمكن تلقي اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وفي حال ثبوت الإصابة فإنه يمكن الحصول على اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، مشيرة إلى أنه لا يوجد ضرر من تلقي اللقاح خلال فترة الإصابة دون علم الشخص.