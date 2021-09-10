كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، (الخميس)، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451.807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا لضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.وبحسب خبراء أمنيين؛ فإن إحباط محاولة تهريب هذا الكم الهائل من أقراص الإمفيتامين التي قامت بها شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني الإرهابي هو نتيجة للتعاون المثمر مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة في تتبع نشاطات الشبكات الاجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة.وقالوا إن التعاون في درء مخاطر المخدرات تعد شراكة إيجابية من الجهات المختصة بالأجهزة النظيرة في جمهورية نيجيريا الاتحادية في تتبع الشحنة المهربة وإحباطها وضبط المواد المواد المخدرة.وكانت وزارة الداخلية ممثلة في كافة قطاعاتها الأمنية كشفت في وقت سابق عن ضبطها شبكات متعددة الجنسيات تمتهن تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وإحباط تلك المحاولات في موانئ المملكة وحدودها، أو إحباطها خارجها.