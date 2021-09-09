أوضحت وزارة التجارة وجود شرطين رئيسين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهما: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال محرم 1443 هجرية، تبدأ بخمس خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسية (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني)، وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري.