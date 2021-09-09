ضبطت أمانة عسير، من خلال جولة ميدانية تعقبية، أحد أكبر المعامل غير النظامية التابع لمتجر شهير خاص بإنتاج الحلويات المتنوعة بمدينة أبها، حيث تم ضبط المعمل داخل بدروم بعمارة سكنية في أحد الأحياء، بعد رصد عدة ملاحظات أبرزها؛ افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، و تدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية وشروط النقل والتخزين، وسوء تداول المواد الغذائية إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته دون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

وكانت فرق الرقابة المسائية التابعة للأمانة تتابع حتى تم ضبط الموقع، بمساندة أمنية وضبط كميات من الحلويات التي يتم تصنيعها داخل ذلك المعمل المخالف، بعضها كانت مكوناتها منتهية الصلاحية. وعبوات من المواد الغذائية الفاسدة والمتعفنة التي كانت مجهزة للبيع، حيث تم إغلاق الموقع حتى يتم تطبيق العقوبات النظامية حياله. وتشدد أمانة عسير على المنشآت التجارية ضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة مستمرة، ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.