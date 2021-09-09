التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (الخميس)، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.