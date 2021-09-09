تمكن حارسا الأمن عبدالرحمن الشمري (23 عاماً) وعبدالرحمن الخريصي (23 عاماً) من السيطرة على وافد آسيوي حاول الفرار من بوابة أحد المجمعات التجارية في حائل، بعد أن تحرش بعدد من الفتيات العاملات.

ويروي لـ«عكاظ» حارس الأمن عبدالرحمن الشمري تفاصيل الحادثة، قائلا: تلقينا بلاغات من عدد من العاملات عن تعرضهن لتحرش من وافد آسيوي دخل المجمع بحجة تحديث بياناته الشخصية من الجهاز الآلي «أبشر»، وعلى الفور رصده زميلي عبدالرحمن الخريصي الذي أمسك به، واقتاده لتسليمه لإدارة المجمع، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إلا أن الوافد استطاع الإفلات من زميلي متوجهاً إلى البوابة الرئيسية للخروج، وتم إبلاغي عبر الجهاز بفراره، فما كان مني إلا التصرف بسرعة لإيقافه وعرقلته، ولم يكن أمامي سوى كرسي رميته عليه لإيقافه، وبالفعل استطعنا السيطرة عليه وتسليمه لإدارة المجمع التي اتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وأقر الشمري بأن ما بدر منه من رمي بالكرسي كان تصرفاً خاطئاً، موضحاً أنه لم يكن أمامه في حينها أي وسيلة للقبض على الوافد سوى هذه الطريقة لاسيما أن المتحرش ذو بنية كبيرة.