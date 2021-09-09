أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 103 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 195 حالة، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 545,727 حالة، من بينها 2289 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 565 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 534,834 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8604 حالات وفاة.

وشدّدت «الصحة» على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً الانتباه إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

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