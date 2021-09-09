اعتمد مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي خطة البرامج التدريبية المرحلية (الحضورية والافتراضية) للفصل الدراسي الأول لعام 1442/1443 لشاغلات الوظائف التعليمية، والمعدة من قبل إدارة التدريب والابتعاث بقطاع البنات بواقع 69 برنامجاً تدريبياً مهنياً تطويرياً، منها 7 برامج حضوريا، و62 برنامجا افتراضيا.

وتهدف خطة التدريب إلى تطوير وتأهيل شاغلات الوظائف الحكومية ورفع كفاءتهن بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، لسد الفجوة بين عمليات الإعداد ومتطلبات الممارسة الميدانية، وتعزيز الخبرات لرفع المستوى وزيادة القدرة الإبداعية والكفاية الإنتاجية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والعودة الآمنة، ويتوافق مع ما تضمنته التوجهات المستقبلية للإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، والاحتياجات التدريبية الفعلية ذات الأولوية، وينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020.

يذكر أنه ستكون هناك خطط إلحاقية ببرامج خاصة بالمناهج الجديدة وأخرى خاصة بمسارات التطوير المهني لمعلمات الوفرة التعليمية.