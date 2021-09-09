أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وبلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال المدة الماضية 4.316.172 متراً مربعاً من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2021.

وذكر المتحدث باسم إمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شمل تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة في المنطقة، لافتا إلى أن توجيهات أمير منطقة القصيم قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مؤكداً أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، مشيرا إلى تطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.