احتفت دول العالم، أمس (الأربعاء)، باليوم العالمي لمحو الأمية، وأسهمت وزارة التعليم السعودية في خفض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7% خلال هذا العام، مكثفةً جهودها لخدمة الأميين وكبار السن، وتوفير خدمات التعليم المستمر لهم، منفّذة 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء.كما أتاحت مع بداية العام الدراسي برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع احتياجات السوق، وطوّرت معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية وتطوير الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر لتتناسب ونظام الفصول الدراسية الثلاثة وتتوافق مع خصائص الكبار، كما نفذت العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار خلال الجائحة عن بُعد، وإطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، إلى جانب استمرار العملية التعليمية وانتظامها في مدارس التعليم المستمر (بنين- بنات) في كل المناطق والمحافظات، وتحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، إضافة إلى تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية عن بُعد، وبرامج تدريبية عن بُعد داخل مراكز الأحياء المتعلمة، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء، كذلك تم اعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية، وكذلك ترشيح مدينتي مكة وينبع للانضمام إلى مدن التعلّم.وقدمت وزارة التعليم برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد لصيف عام 1442هـ في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهودها في محو الأمية للمواطنين القاطنين في الأماكن النائية، حيث استفاد من هذه الحملات ما نحو 470 مستفيداً ومستفيدةً؛ وذلك بهدف تسريع إيجاد حلول مبتكرة وبدائل رقمية ذات معايير عالمية ومستوى عالٍ من الجودة.