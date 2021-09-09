باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر محرم 1443 اختصاصاتها ومهماتها في التحقيق مع 748 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 282 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحج والعمرة، النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.وكشفت «نزاهة» أن المتهمين تورطوا في تهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة والتزوير وأكدت استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني: 980، البريد الإلكتروني: 980@nazaha.gov.sa، الفاكس: 0114420057، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.