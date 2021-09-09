كشف عدد من أهالي الأسر المتضررة منازلهم في حي ضاحية الملك فهد بالدمام، بسبب شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مطلع هذا الأسبوع لـ«عكاظ»، أن الجهات المعنية خصصت لهم سكناً مؤقتاً في أجنحة فندقية بالدمام.وبينوا أن فرق الدفاع المدني حصرت أضرار المنازل المتضررة وعددها 14 منزلاً، لكي يتم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن الهجوم، باستهداف حي ضاحية الدمام، مروعة الأطفال والنساء، وملحقة أضراراً مادية جراء سقوط شظايا الصاروخ.وذكر محمد الحايطي أحد المتضررين جراء ذلك الهجوم لـ«عكاظ»، أنه منذ إسقاط الصاروخ حتى هذا اليوم والجهات الحكومية تقدم لهم كافة سبل الراحة، لافتاً إلى تضرر منزله، وكذلك طفليه (تركي، شجون)، إلا أن إصاباتهما طفيفة في أقدامهما، وتم تقديم كافة سبل الراحة للأسرة.أما حيدر الشمس وزوجته حوراء الغريري، فأوضحا أن الأضرار التي وقعت في منزلهما لا تعني شيئاً بقدر ما تعنيهما سلامة أفراد عائلتهما وكذلك أهالي الحي، لافتين إلى أن هذا عمل جبان يستهدف الأهالي العزّل، ودليل ثابت على أن مليشيات الحوثي هدفها الدمار.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، ذكر أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، وجازان، ونجران.وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء (السبت)، صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المنطقة الشرقية لاستهداف الأعيان المدنية.