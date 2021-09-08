أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة رفع (1471) سيارة تالفة ومهملة من الأحياء السكنية والطرق العامة والمناطق الصناعية، وذلك خلال (6) أسابيع الماضية ضمن حملتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية ورصد السيارات التالفة والمهملة ويتم بعد ذلك إشعار ملاكها للمعالجة، وبعد انتهاء فترة الإشعار دون معالجتها من ملاكها تباشر الأمانة أعمال رفع السيارات من المواقع وذلك للمحافظة على المظهر العام وتخليص المدن من مظاهر التشوهات البصرية بغية تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة.

وتواصل أمانة منطقة القصيم تلقي البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة «صور وأرسل» التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.