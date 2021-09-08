أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 188 حالة، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 545,624 حالة، من بينها 2387 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 589 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 534,639 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8598 حالة وفاة.