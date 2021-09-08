حصلت 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية بتبوك على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، (CBAHI)، حيث اجتازت أخيرا معايير التقييم الشامل للمركز وتطبيق معايير الجودة، وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت صحة تبوك أن المراكز الحاصلة على شهادة الاعتماد هي مركز الرعاية الصحية الأولية بالمهرجان، ومركز المروج، وكذلك مركز السعادة، مؤكدةً تواصل جهودها لاستمرارية العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية، مما ينعكس إيجاباً في تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.