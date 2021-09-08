أنهت جامعة الملك خالد استعداداتها لتدشين منصاتها الرقمية وذلك في الحفل الذي سيقام غداً (الخميس) بالمسرح الجامعي بقريقر، برعاية رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، وحضور عدد من المهتمين والمختصين. وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ حرصت جامعة الملك خالد على تحسين جودة التعليم ومسايرة مستجدات العالم الرقمي الذي بات يؤثّر في جميع القطاعات الحيوية والإنتاجية، وذلك عبر تدشين 6 منصات تعليمية لإكساب المتعلمين المهارات المعلوماتية اللازمة من أجل التعلم الذاتي، وتنمية التفكير الإبداعي، وجعل المتعلم أكثر تحكماً في العملية التعليمية وإدارة الوقت.