أكد أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أنه تم تقليص المشاريع التعليمية المتعثرة في منطقة حائل من 83 مشروعاً لتصل تدريجياً إلى 18 مشروعاً، تم إجراءات سحبها وسيعاد طرحها قريباً. وأضاف عقب استقبال سموه لمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، في مكتبه بإمارة المنطقة، اطلع من خلاله على تقرير ‏المباني المدرسية والعمل على استثمار المبنى المدرسي بشكل أفضل تطبيقاً لخطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ورفع جودة المباني القائمة وتشجيع الاستثمار في العملية التعليمية، وقال: إننا سنتعامل مع المشاريع بكل حرص وجديه، ونطمح في المؤسسة التعليمية لدعم الدولة السخي وحراك الوزارة العظيمة وأداء طاقم إدارة تعليم المنطقة بأن تكون نسبه التعثر في المشاريع التعليمية «صفر»، وهذا تحدٍّ ليس فقط على المؤسسة التعليمية، بل التحدي على جميع المشاريع بالمنطقة.

وأشاد أمير حائل بجهود وإجراءات وزارة التعليم خلال خطة عودة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية للدراسة حضورياً والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا.