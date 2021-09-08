أكد التقرير الأخير لهيئة العقار، أن الاقتصاد السعودي واصل نتائجه الإيجابية، وهو ما أكدته أرقام ارتفاع الإقبال على شراء الأراضي السكنية، وارتفاع سعر المتر المربع في بعض أحياء الرياض بنسبة تصل إلى 41% خلال عام واحد فقط.ومن المعلوم أن أسعار العقارات تخضع للعرض والطلب أسوة بباقي المنتجات، إلا أنها تعد معيارا رئيسيا للقوة الشرائية لدى الأفراد، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد وانعكاسه على حياة الفرد المواطن، كأحد أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن.إن تباين أسعار الأراضي في مختلف أحياء المدينة الواحدة، يسهم في تحقيق الفائدة لكافة فئات المجتمع، خاصة أن بعض الأحياء سجلت انخفاضا في سعر المتر المربع.