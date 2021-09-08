قضت المحكمة الجزائية بالطائف بالسجن شهراً وغرامة 2000 ريال لـ 19 متهما لقيامهم بمنع إمام وخطيب أحد الجوامع من الدخول إلى الجامع يوم الجمعة، كما منعوه من الدخول من الباب الخلفي، ومن الصعود على المنبر، وعاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن 10 أيام لاشتراكهم في الجريمة.وبرر المتهمون فعلتهم بعدم رغبتهم في إمامة المدعي، وطالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة تعزيرية على المتهمين لقاء ما قاموا به وتحريضهم ضد موظف عام.وطبقاً للحيثيات والنظر في الأدلة ومشاهدة الفيديو المسجل وسماع شهادة الشهود، تبين أن المتهمين أغلقوا باب الجامع ومنعوا الإمام من الدخول والصعود على المنبر، وبرروا ذلك بعدم رغبة الناس في إمامته. وبناء على الأنظمة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.