كشف برنامج مساند المختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، معالجة وحل أكثر من 70% من الشكاوى المرفوعة في المنصة، وإيقاف العديد من مكاتب الاستقدام المخالفة، وذلك منذ إطلاق نظام إدارة الشكاوى.وأشار تقرير صادر عن البرنامج إلى معالجة 874 شكوى بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام في المنصة، في حين أن عدد المكاتب التي تم إيقافها تجاوزت 90 مكتباً مخالفاً بناء على شكاوى العملاء، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة كافة الحقوق المالية لأصحاب العمل.وحول إيقاف مكاتب الاستقدام، أوضح البرنامج أنه في حال لم يلتزم المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه، يتم إيقافه، مشيراً إلى أنه تتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.وصّنف برنامج مساند الشكاوى في المنصة أثناء التعاقد، مثل: (طلب مبلغ إضافي، عدم الالتزام بسياسة الإلغاء، عدم الالتزام بغرامة تأخير الوصول، وعدم التعويض عند إنهاء العقد)، إضافة إلى فترة تجربة العاملة المنزلية، مثل طلب مبلغ إضافي، عدم الالتزام بساسية الضمان، غير لائق صحياً، غير مطابق للمواصفات، هروب العامل، الامتناع عن العمل.