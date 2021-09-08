ضرب المتطوعون والمتطوعات في صحة الطائف أروع مثل في دعم ومساندة مراكز اللقاح، وبذلوا أكثر من 88 ألف ساعة عمل. وسجل النساء تفوقاً على الرجال في العدد بنسبة وصلت 56%.وأشار مدير إدارة التطوع بالشؤون الصحية عبدالرحيم المالكي، إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات وصل إلى 2553 منتشرين في مراكز اللقاحات داخل الطائف وخارجها لتقديم التطعيمات للوقاية من «كورونا»، موضحا أن للمتطوعين دوراً محورياً في تقديم الخدمات وتنظيم العمل. وأوضح المالكي أن هناك آلية متكاملة للتسجيل عبر منصة التطوع الصحي والحصول على الدورات عن بعد ثم الانخراط في العمل بشكل منظم وخطة عمل واضحة.