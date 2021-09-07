استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد.

واطلع على تقرير بدء العام الدراسي وتقرير ‏المباني المدرسية والجهود المبذولة من الإدارة بهذا الصدد، والعمل على استثمار المبنى المدرسي بشكل أفضل تطبيقاً لخطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة المتدنية الجودة، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ورفع جودة المباني القائمة وتشجيع الاستثمار في العملية التعليمية، مشيداً بجهود وإجراءات وزارة التعليم خلال خطة عودة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية للدراسة حضورياً والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا.

من جهته أوضح الدكتور منذر البليهد، أن تعليم حائل ممثلا بإدارة المباني عمل خلال الأشهر الماضية على جملة من المشاريع وعددها الكلي 83 مشروعاً تم استلام 15 مشروعاً منها وعولج 28 مشروعاً متعثراً؛ لحل جميع التحديات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، قادرة على تخريج كوادر تخدم المجتمع على أكمل وجه.