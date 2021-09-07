انطلاقا من عنايته واهتمامه بالعوامل النفسية المؤثرة على منسوبيه، وقع مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بهدف تنفيذ برامج تعنى بتعزيز الصحة النفسية للموظفين والإسهام في رعاية العوامل النفسية لهم لتحقيق الإبداع في بيئة العمل وبناء مهارات المختصين.

وبموجب اتفاقية التعاون، سيتعاون الطرفان، وفق إطار رؤية إستراتيجية لإعداد وتنفيذ خطط مشتركة تتضمن تشارك الاهتمام في مجال رعاية الإبداع والعوامل المؤثرة عليه وتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية بمجال الصحة النفسية لمنسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي والمراكز الصحية التابعة له والمجتمع بشكل عام، وإعداد المحتوى النفسي وترشيح المختصين من المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للمشاركة في الحملات التوعوية وتطوير مهارات المختصين وبناء المهارات وتبادل الخبرات والتجارب، وإقامة الملتقيات والمؤتمرات بما يعزز العوامل النفسية للإبداع ويعود بالنفع والفائدة ويحقق الأهداف المشتركة، وإقامة عدد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة بمجال تعزيز الصحة النفسية بما تساهم في تنمية الشخصية وتخفف من عوامل الخطورة لدى الموظفين ومختلف أفراد المجتمع، وتقديم خدمات الدعم النفسي من المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وفق البرامج والخدمات التي يوفرها للموظفين المرشحين من مجمع الملك عبدالله الطبي والمراكز الصحية التابعة له.