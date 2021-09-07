ترشح الطالب ناصر بن سليمان بن ناصر الصليمي الأزوري، أحد طلاب مدرسة عبدالله بن رواحة المتوسطة «إدارة تعليم الطائف» من ملتقى الصيف إلى (ملتقى النخبة)، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ٢٠٢١. وتُعد مسابقات الأولمبياد الدولي مسابقات عالمية عالية المستوى ومن أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، والتي تشمل عدة تخصصات. والموهبة (ناصر) حصل على المركز (الأول) على مستوى المملكة في المؤتمر العلمي الثاني عشر بقيادة الطلبة بعنوان «الطاقة المتجددة وأثرها في التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030»، التي مثل فيها طلاب المملكة العربية السعودية للمرحلة الابتدائية في دولة (مصر العربية)، وقد تم ترشيحه مسبقًا في أكثر من مجال ومن ضمنها موهوب ٢٠٢٠ في (مسار الأحياء). وبدورنا الإعلامي في إبراز المواهب الوطنية التي تفخرُ بها القيادة الرشيدة والشعب السعودي نهنئ الطالب ناصر بن سليمان الصليمي وكافة أسرته بمناسبة ترشحه للمرحلة القادمة، سائلين الله له التوفيق والسداد.